Unbekannte Täter haben sich in der Nacht von Sonntag auf Montag gewaltsam Zutritt in den Tankstellenkiosk sowie einen Büroraum in der Schramberger Straße verschafft und Tabakartikel im Wert von rund 1.500 Euro entwendet. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, das Polizeirevier Schramberg, Tel. 07422 2701-0, zu informieren.

