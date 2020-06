Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 200604.1 Kiel: Polizei stellt über 700 Gramm Marihuana sicher

Kiel (ots)

Die Kieler Polizei feierte vergangenen Freitag zwei Erfolge im Kampf gegen die Drogenkriminalität. In einer Gaardener Wohnung stellten sie über 200 Gramm Betäubungsmittel sicher, in Ellerbek stießen sie auf eine Indoor-Plantage.

Am frühen Freitagabend erhielt die Polizei einen Hinweis, dass aus einer Wohnung im Kirchenweg gedealt werden solle. Beamte des 4. Reviers überprüften daraufhin nach Rücksprache mit Kriminalpolizei die Wohnanschrift und stellten fest, dass dort offenbar reger "Kundenverkehr" herrschte. Die informierte Staatsanwaltschaft Kiel ordnete nach Sachvortrag die Durchsuchung der Wohnung an.

Hier trafen die Polizisten des 4. und des 3. Reviers gegen 01:30 Uhr auf einen 24-jährigen Tatverdächtigen und stellten knapp 200 Gramm Marihuana sowie rund 20 Gramm Kokain sicher. Er kam nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß. Die weiteren Ermittlungen führt die Ermittlungseinheit Straßendeal beim 4. Revier.

Am gleichen Abend erhielt die Polizei einen weiteren Hinweis über eine mögliche Plantage in einer Wohnung in der Schönberger Straße. Als die Beamten des 4. Reviers gegen 20:30 Uhr die Wohnung aufsuchten, fiel ihnen schon im Treppenhaus der typische Marihuana-Geruch auf. Die 57 und 27 Jahre alten Wohnungsmieter stimmten dem Betreten der Wohnung zu.

Bereits beim ersten Blick fielen den Polizisten in der gesamten Wohnung zahlreiche zum Trocknen aufgehängte Marihuana-Pflanzen sowie bereits getrocknete und verpackte Blüten mit einem Gesamtgewicht von über 500 Gramm auf. Nach Kontakt zur Kieler Staatsanwaltschaft ordnete diese die Durchsuchung der Wohnung an. Gemeinsam mit Kollegen des Kriminaldauerdienstes erfolgte die Durchsuchung.

Hierbei stellten die Beamten zudem professionelles Equipment zur Aufzucht sicher. Die beiden Tatverdächtigen kamen nach erkennungsdienstlicher Behandlung wieder auf freien Fuß. Die weiteren Ermittlungen führt auch hier die Ermittlungseinheit Straßendeal.

