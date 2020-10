Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Mühlhausen-Ehingen, BAB 81) Zu schnell auf der Autobahnabfahrt unterwegs - Unfall fordert 15.000 Euro Schaden (26.10.2020)

Mühlhausen-Ehingen, Landkreis KN, BAB 81 (ots)

Rund 15.000 Euro Sachschaden an einem Honda Civic und mehrere beschädigte Leitplankenstücke hat ein Verkehrsunfall gefordert, der sich am Montagabend, gegen 21 Uhr, auf der Abfahrt von der Bundesautobahn A81 in Richtung Mühlhausen-Ehingen ereignet hat. Ein 21 Jahre junger Autofahrer war mit dem Honda auf der A 81 - vom Kreuz Hegau kommend - in Richtung Schaffhausen unterwegs und wollte an der Abfahrt Mühlhausen-Ehingen die Autobahn verlassen. Infolge einer nicht an die kurvige Abfahrt angepassten Geschwindigkeit verlor der junge Mann die Kontrolle über den Civic. Der Wagen geriet ins Schleudern, drehte sich mehrfach und prallte gegen die Leitplanken. Der 21-Jährige und auch ein Beifahrer hatten Glück und blieben unverletzt. Ein Abschleppdienst kümmerte sich im Anschluss an die Unfallaufnahme um den Abtransport des erheblich beschädigten und nicht mehr fahrbereiten Hondas.

