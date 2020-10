Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Klimaanlagen aus Wohnwagen ausgebaut

Bocholt (ots)

Auf die Klimaanlage von drei Wohnwagen hatten es Unbekannte jetzt in Bocholt abgesehen: Die Täter verschafften sich mit Gewalt Zugang ins Innere der Wohnwagen, die auf einem Firmengelände an der Straße Harderhook standen. Die Diebe bauten jeweils die Klimatechnik aus den drei betroffenen Wohnwagen aus. Die Tatzeit liegt zwischen Freitag, 11., und Dienstag, 29. September. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken

Thorsten Ohm

Telefon: 02861-900 2204

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell