Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Drogentests schlugen an

Gronau (ots)

Unter dem Einfluss berauschender Mittel ist ein 31-Jähriger am Mittwoch mit seinem Auto durch Gronau gefahren. Polizeibeamte kontrollierten den Gronauer gegen 23.30 Uhr auf der Enscheder Straße. Der Verdacht auf Konsum verbotener Substanzen bestätigte ein Drogenvortest. Dieser Schlug auf den Cannabiswirkstoff THC an. Bereits um 17.00 Uhr hatten Zollbeamte einen 48-Jährigen auf dem Schückingweg angehalten. Der Versmolder war mit seinem Fahrzeug über den Grenzübergang der Bundesstraße 54 in die Bundesrepublik eingereist. Auch hier schlug ein Drogenvortest an. In beiden Fällen entnahm ein Arzt Blutproben, um den Drogenkonsum exakt nachweisen zu können. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

