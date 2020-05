Polizei Bochum

"Im Wagen vor mir..." - Streife fällt Klebestreifen auf!

Bochum (ots)

"Rada, rada, radadada ...

Am Wagen vor mir ist was nicht in Ordnung.

Das Nummernschild, das ist doch nicht normal!

Was ist mit der Plakette, warum ist denn die nicht blau?

Da stimmt was nicht - da schauen wir mal genau!

Rada, rada, radadada ..."

Diesen leicht abgewandelten Text eines bekannten Schlagers aus den "Siebzigern" bekommt man nach dem Schreiben dieser Pressemeldung irgendwie nicht mehr aus dem Kopf.

Was ist am gestrigen 4. Mai, gegen 15.20 Uhr, auf der Herner Straße in Bochum passiert?

Während einer Streifenfahrt fällt das geschulte Auge der Polizeibeamten auf ein vor ihnen fahrenden Pkw - speziell auf einen kleinen schwarzen Klebestreifen. Damit ist der blaue EU-Bereich am linken Rand des Kennzeichens überklebt worden.

Es gibt nicht wenige Autofahrer, die irrtümlich glauben, dass dieses rechtmäßig ist.

Die Beamten der Bereitschaftspolizei halten den Autofahrer in Höhe der Poststraße an und bitten um die Aushändigung des Fahrzeug- und Führerscheins.

Den Fahrzeugschein kann der Bochumer (27) sehr schnell vorlegen, beim Führerschein gerät er ins Stocken.

Wenig später gibt der Mann, der mit dem Wagen seiner Partnerin unterwegs ist, zu verstehen, dass er noch nie eine Fahrerlaubnis besessen hat.

Während des Gesprächs fällt das Augenmerk der Polizisten auch auf die Pupillen des jungen Mannes. Deren Aussehen weist auf einen möglichen Drogenkonsum hin.

Nach einer diesbezüglichen Befragung gibt der Bochumer zu, regelmäßig Joints zu rauchen.

Die Beamten nehmen den 27-Jährigen zwecks Blutprobe und Anzeigenerstattung mit zur Wache. Auch die Lebenspartnerin des Bochumers erhält eine Anzeige - wegen des Zulassens des Führens eines Kraftfahrzeugs ohne Fahrerlaubnis.

Ach ja, die schwarzen Aufkleber, die den Polizeieinsatz "Im Wagen vor mir..." ausgelöst haben, wurden natürlich von den Autokennzeichen entfernt.

Die Ermittlungen im Bochumer Verkehrskommissariat dauern an.

