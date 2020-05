Polizei Bochum

POL-BO: Fußgängerin (75) schwer verletzt

Herne (ots)

Am gestrigen 4. Mai, um 15 Uhr, kam es in Herne zu einem Verkehrsunfall.

Ein 56-jähriger Herner fuhr mit seinem Kleintransporter rückwärts aus einer Hauseinfahrt an der Edmund-Weber-Straße. Zeitgleich ging hinter dem Fahrzeug eine 75-jährige Fußgängerin aus Herne her. Ob es zu einer Kollision zwischen dem Fahrzeug und der Fußgängerin kam, ist derzeit unklar. Trotzdem stürzte die Frau und verletze sich schwer. Sie musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden.

Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0234 909-5210 zu melden.

