POL-BO: Kradfahrer (21) bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Am gestrigen 3. Mai, gegen 17.15 Uhr, kam es in Bochum-Riemke zu einem schweren Verkehrsunfall.

Ein 22-jähriger Bochumer fuhr mit seinem Pkw die Straße "Auf dem Dahlacker" in Richtung Dorstener Straße/Riemker Straße. In Höhe der Hausnummer 54 wendete er, um weiter in Richtung Herner Straße zu fahren.

Zeitgleich fuhr ein 21-jähriger Herner mit seinem Motorrad ebenfalls auf der Straße "Auf dem Dahlacker" in Richtung Herner Straße. Es kam zu einer Kollision zwischen Pkw und Zweirad.

Dabei erlitt der 21-Jährige schwere Verletzungen und musste zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Der Bereich der Unfallstelle musste bis 18.15 Uhr gesperrt werden.

Das Verkehrskommissariat 1 hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

