Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - 2. Nachtrag

Auffahrunfall mit Krankenwagen

Ahaus (ots)

Zwei Leichtverletzte und ein Sachschaden von insgesamt circa 19.000 Euro sind die Bilanz eines Auffahrunfalls auf dem Vredener Dyk (Landesstraße 560) in Ahaus. Gegen 10.10 Uhr war eine 74-jährige Autofahrerin auf dem Vredener Dyk aus Richtung Ahaus kommend in Richtung Vreden unterwegs. An der Kreuzung Vredener Dyk/Unterwortwick/Lange Straße wollte die Ahauserin nach links in die Lange Straße abbiegen. Dazu hatte sie ihr Fahrzeug abgebremst. Ein 30-jähriger Fahrer eines Krankentransportwagens bemerkte es zu spät und fuhr trotz einer Bremsung auf. Ein 72-jähriger Legdener, Patient im Krankenwagen, und die Ahauserin wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte die Verletzten in Krankenhäuser. Der Vredener Dyk wurde für die Unfallaufnahme komplett gesperrt.

