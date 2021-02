Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Benningen: 49-jährige Frau beraubt

Ludwigsburg (ots)

Wegen räuberischer Erpressung ermittelt die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg gegen einen noch unbekannten Mann. Er hatte am Sonntagabend gegen 18:30 Uhr mit einem Messer in der Hand eine 49-Jährige in der Studionstraße in Benningen aufgefordert, ihm Geld zu geben. Er betonte hierbei, ihr nichts antun zu wollen und aus einer Notlage heraus zu handeln. Die Geschädigte übergab daraufhin 50 Euro an den Täter, der im Anschluss entlang der Studionstraße flüchtete. Die polizeilichen Fahndungsmaßnahmen führten nicht zur Ergreifung eines Verdächtigen. Es soll sich um einen etwa 170 cm großen Mann im Alter von etwa 20 bis 30 Jahren handeln, der akzentfreies Deutsch spricht und eine normale Statur aufweist. Zur Tatzeit war er mit einer hellbraunen Jacke und einer Mütze bekleidet. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit unter der Tel. 0800 1100225 mit der Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg, in Verbindung zu setzen.

