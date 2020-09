Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Betrunken erst in eine Hecke, dann gegen einen Pkw gefahren

Einbeck (ots)

Einbeck (pap) Eine 75 Jahre alte Einbeckerin wollte am Mittwoch, 02.09.2020, gegen 16.45 Uhr nach ihrem Einkauf den Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Beverstraße mit ihrem Pkw verlassen. Bei dem Versuch auszuparken, fuhr sie zunächst in eine Hecke. Beim anschließenden Zurücksetzen stieß sie dann gegen einen geparkten Pkw. Bei der Unfallaufnahme stellte die eingesetzte Funkstreife ein auffälliges Verhalten der älteren Dame fest. Bei der Überprüfung der Fahrtüchtigkeit stellte sich heraus, dass sie unter Alkohleinfluss stand. Ein durchgeführter Alkotest ergab ein Ergebnis von mehr als 1,7 Promille. Sie musste sich deshalb einer Blutentnahme unterziehen. Der Sachschaden beläuft sich sich auf ca. 600,- Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim

Polizeikommissariat Einbeck

Pressestelle



Telefon: 05561/94978 0

Fax: 05561/94978 250

E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell