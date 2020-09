Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfallflucht

Bad Gandersheim (ots)

(Me)37589 Kalefeld, Bundesstr. 445, Ortsumgehung Sebexen. Zeit: Mittwoch, 02.September 2020, gegen 19.15 Uhr. Ein 47-Jähriger aus Northeim befuhr mit seinem Ford die Bundesstr. 445, von Bad Gandersheim kommend, in Richtung Kalefeld und auf der Ortsumgehung Sebexen kam ihm ein roter VW-Passat auf seiner Fahrspur entgegen. Um einen Zusammenstoß mit dem VW-Passat zu verhindern, leitete der Northeimer ein Ausweichmanöver ein, wobei er jedoch an die dortbefindl. Leitplanke geriet. Am Ford entstand Sachschaden/Streifschaden in Höhe von 4000.-Euro. Der Passat-Fahrer entfernte sich von der Unfallstelle und es wurden keinerlei schadensregulierende Maßnahmen getroffen. Ermittlungen wegen Unerlaubtem Entfernen vom Unfallort wurden vom Polizeikommissariat Bad Gandersheim, Tel. 05382 919200, aufgenommen und andere Verkehrsteilnehmer, die zur genannten Zeit auch auf der B 445 sich befanden, Ortsumgehung Sebexen, werden gebeten, sachdienl. Hinweise über den roten VW-Passat zu melden.

