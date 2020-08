Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Nienburg- Verkehrsunfall mit 5 Verletzten und hohem Sachschaden

Nienburg (ots)

(BER)Am Montagabend, 17.08.2020, gegen 18.00 Uhr, ereignete sich auf der Verdener Landstraße in Nienburg ein Verkehrsunfall mit 4 beteiligten Fahrzeugen und insgesamt 5, glücklicherweise nicht schwerverletzten, Personen. Zur Unfallzeit befuhr ein 62-jähriger Lkw-Fahrer die Verdener Landstraße in Richtung Drakenburg. In Höhe der Abzweigung zur Bäckerstraße bemerkte er zu spät, dass der erste von drei Pkw abbiegen wollte und fuhr auf einen wartenden, mit zwei Personen besetzten Ford auf. Der 23-jährige Fahrer wurde dabei leicht verletzt. Durch den Aufprall schob der Sattelzug den Ford auf einen vor diesem wartenden Mercedes Kombi. Dieser Pkw war besetzt mit einem 29 - und 30-jährigen Paar, beide wurden leicht verletzt in eine Klinik gebracht. Der Mercedes war, wie der Ford nicht mehr fahrbereit. In der Folge prallte diese Fahrzeugreihe auf den als ersten Pkw wartenden VW mit einer 31 - jähriger Frau und zwei Kindern im Alter von 5 und 6 Jahren. Beide Kinder wurden leicht verletzt und in ein Krankenhaus eingeliefert. Nach ersten Schätzungen beträgt der Gesamtschaden mindestens 50.000 EUR. Bis auf den Fahrer des Ford wohnen alle Beteiligten in Nienburg oder Umgebung. Für die Unfallaufnahme, die Bergung der nicht mehr fahrbereiten Pkw sowie die Reinigung, sperrte die Polizei die Straße bis ca. 18.45 Uhr, zeitweise komplett. Aufgrund erheblichen Verkehrsaufkommens zu dieser Zeit kam es zu Verkehrsbehinderungen in der Nienburger Innenstadt. Die Polizei bat auch in den sozialen Medien darum, diesen Bereich weiträumig zu umfahren.

