POL-PDLU: Gründlich aufgeräumt

Am gestrigen Samstagnachmittag wurde der Polizei in Speyer mitgeteilt, dass aus einem Fenster in der Karmeliterstraße Gegenstände auf den Gehweg geworfen werden. Eine Streife konnte schließlich die betreffende Wohnung ausmachen und in Erfahrung bringen, dass das hier wohnende junge Paar gemeinsam mit den drei Kindern im Alter von drei bis sechs Jahren im Begriff war aufzuräumen. Dies nahm eines der Kinder offenbar zu genau und entsorgte einige seiner Spielsachen aus dem Fenster nach unten. Glücklicherweise kam niemand zu Schaden. Mit den Eltern wurde vereinbart nun besser die Fenster zu schließen und sich dem weggeworfenen Spielzeug auf dem Gehweg anzunehmen.

