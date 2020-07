Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 200715 - 0708 Frankfurt: Vermisste 55-Jährige aufgetaucht - Bezug zu Meldung Nr. 0683 vom 10.07.2020

Frankfurt (ots)

(dr) Wie den Medien bereits bekannt, wurde seit Sonntag, den 05.07.2020, die 55 Jahre alte Frau G. vermisst. Sie hatte sich zuletzt in der Seilerstraße in Frankfurt aufgehalten. Im Zuge der Öffentlichkeitsfahndung erhielt die Frankfurter Polizei am Samstag, den 11.07.2020, einen Hinweis, dass Frau G. in der psychiatrischen Abteilung eines Krankenhauses behandelt wird. Eine Polizeistreife konnte die bis dahin Vermisste schließlich vor Ort identifizieren.

