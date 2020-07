Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 200715 - 0705 Frankfurt-Bahnhofsviertel: Raubstraftat

Frankfurt (ots)

(fue)Eine 31-jährige Frau aus Spanien hielt sich am Mittwoch, den 15. Juli 2020, gegen 03.40 Uhr, in ihrem Zimmer in einem Hotel in der Düsseldorfer Straße auf. Gemäß ihren Angaben hörte sie Geräusche von der Tür, so, als manipulierte jemand den Schließzylinder. Als sie daraufhin die Tür öffnete, sei sie von drei Personen (zwei Männer und eine Frau) ins Zimmer zurückgedrängt und mit einem Messer bedroht worden. Man habe ihr die Hände gefesselt und anschließend das Zimmer durchsucht. Die Täter entwendeten ihr das mitgeführte Handy und die Geldbörse, deren Gesamtwert etwa 500 EUR beträgt. Als sie aus dem Zimmerfenster um Hilfe rief, habe man sie von dort zurückgezogen, sie geschlagen und sei schließlich geflüchtet.

Täterbeschreibung:

1. Täterin: Etwa 165 cm groß, normale Statur, osteuropäisches Erscheinungsbild, lockige, helle Haare, bekleidet mit einem weißen T-Shirt, einer weißen Jacke mit schwarzen Ärmeln und schwarzen Jeans. Führte ein Messer mit sich und fesselte die Geschädigte an den Händen.

2. Täter: 190-195 cm groß, Akne im Gesicht, grüne Augen, kurze, helle Haare, von dünner Statur. Trug eine blaue Jacke und Jeans, schlug der Geschädigten mehrfach mit der Faust ins Gesicht.

3. Täter: 40-50 Jahre alt, sportliche Figur, blonde, helle, graumelierte Haare, zum Zopf gebunden

