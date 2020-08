Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfall mit leicht verletztem Fahrradfahrer

Frankenthal (Pfalz) (ots)

Am 07.08.2020 gegen 12:15Uhr befährt eine 52-jährige Frau aus Bobenheim-Roxheim mit ihrem Fahrrad den Foltzring von der Wormser Straße kommend in Fahrtrichtung Elisabethstraße. Derweil sitzt ein 18-jähriger PKW-Fahrer aus Bobenheim-Roxheim in seinem ordnungsgemäß in Längsaufstellung geparkten PKW im Foltzring. Als die Fahrradfahrerin an dem Pkw vorbeifährt, öffnet der PKW-Fahrer, ohne auf den rückwärtigen Verkehr zu achten, die Fahrertür. Die Fahrradfahrerin kollidiert mit der Fahrzeugtür, verliert die Kontrolle über ihn Fahrrad und stürzt zu Boden. Die Fahrradfahrerin erleidet eine Verletzung am Handgelenk. Die Pkw-Tür wird leicht beschädigt (ca. 50,-EUR Schaden).

