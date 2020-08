Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Dannstadt-Schauernheim) Unfall mit verletzter Radfahrerin

Dannstadt-Schauernheim (ots)

Am Donnerstagnachmittag ereignete sich in der Ludwigshafener Straße ein Unfall, bei dem eine 60-jährige Radfahrerin verletzt wurde. Sie fuhr von einem Radweg auf die Fahrbahn, um diese hinter einem Kreisverkehr zu queren, obwohl sie gegenüber dem durchgehenden Verkehr wartepflichtig gewesen wäre. Gerade als sie auf die Fahrbahn fuhr, kam ein Pkw aus Kreisverkehr gefahren und es kam zum Zusammenstoß. Die Radfahrerin stürzte und erlitt ein Hämatom am Kopf. Sie trug keinen Helm. Der hinzugerufene Rettungsdienst hat sie in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizeibeamten bemerkten während der Unfallaufnahme Alkoholgeruch der Frau. Ein Atemalkoholtest konnte nicht durchgeführt werden, sie gab aber an, zuvor Alkohol getrunken zu haben. Im Krankenhaus musste dann noch eine Blutprobe entnommen werden. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs.

