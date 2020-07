Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Beim Ladendiebstahl Messer bei sich und dann auch noch die Beamten beleidigt - die Folge war die Hauptverhandlungshaft für einen 50-Jährigen

Wilhelmshaven (ots)

Am Freitagmittag, 03.07.2020, wurde die Polizei in einen Verbrauchermarkt im Mühlenweg alarmiert. Dort hatte eine Angestellte um kurz nach halb zwei eine männliche Person dabei beobachtet, wie diese durch diverse Gänge des Ladens ging, eine Obstdose öffnete, wieder zurück in das Regal stellte und im Anschluss diverse Lebensmittel in die Hosentaschen steckte und eine weitere Umverpackung öffnete. Die Angestellte rief ihren Kollegen hinzu, der den Mann kurz vor dem Passieren der Kasse ansprach, er wurde ins Marktbüro gebeten. Nach der Entleerung seiner Taschen fand man auch noch ein mitgeführtes Taschenmesser und eine bräunliche Substanz, die den Verdacht des Besitzes von Betäubungsmitteln ergab. Um die weiteren polizeilichen Anschlussmaßnahmen durchführen zu können, sollte die Person mit zur Polizeidienststelle genommen werden. Dabei beleidigte der Mann die Beamten mehrfach und zeigte sich sehr unkooperativ (so gab er z.B. zunächst seine Personalien nicht an). Bei dem mutmaßlichen Täter handelt es sich um einen polizeilich bekannten 50-Jährigen, der keinen festen Wohnsitz hat. Die Polizei leitete gegen den 50-Jährigen gleich mehrere Ermittlungsverfahren wegen Ladendiebstahls mit Waffen, Beleidigung und wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ein. Nach Schilderung der Gesamtumstände beantragte die Staatsanwaltschaft Oldenburg noch am gleichen Tag die Hauptverhandlungshaft des 50-Jährigen. Seit dieser Zeit sitzt er in einer Justizvollzugsanstalt.

