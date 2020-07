Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Unbekannte beschädigen einen abgestellten Pkw in Jever - Zeugenhinweise erbeten

Jever (ots)

In der Nacht zum Sonntag, 05.07.2020, wurde ein in der Milchstraße geparkter Pkw Dacia beschädigt.

Der Pkw war auf dem Parkplatz der Feuerwehr abgestellt.

Die aufnehmenden Beamten stellten am Pkw an der Fahrertür zwei Dellen und in der hinteren linken Fahrzeugtür eine Delle fest. Nach jetzigem Sachstand geht die Polizei davon aus, dass bislang unbekannte Täter mehrfach gegen den Pkw getreten und ihn auf diese Wiese beschädigt haben.

Der entstandene Schaden wird auf ca. 2000 EUR geschätzt.

Zeugen, die in der Nacht Auffälliges beobachten konnten, werden gebeten sich mit der Polizei in Jever unter der Rufnummer 04461/92110 in Verbindung zu setzen.

