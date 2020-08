Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Polizei sucht Unfallgeschädigten

Speyer (ots)

05.08.2020, 08:15 Uhr

Ein 82-jähriger Mann aus Speyer verursachte am gestrigen Tag mit seinem BMW einen Unfall, in dem er einen in Längsaufstellung geparkten PKW gestreift hat. Nachdem er vor Ort vergebens eine angemessene Zeit auf den Besitzer des Fahrzeugs gewartet hatte, fuhr er zur Polizei Speyer, um den Unfall zu melden. Leider konnte der Mann lediglich angeben, dass sich der Unfall im Bereich Kardinal-Wendel-Straße/Priesterseminar zugetragen habe. Genauere Angaben zur Unfallörtlichkeit oder zu dem geschädigten PKW, wie Marke oder Kennzeichen, konnte er nicht tätigen. Lediglich das es sich um ein weißes Fahrzeug gehandelt haben soll, konnte er den Beamten mitteilen. Eine großräumige Absuche der möglichen Unfallörtlichkeit durch die Beamten führte nicht zu einem Auffinden eines weißen PKW's mit korrespondierendem Schadensbild. Da am Fahrzeug des Unfallverursachers rechts an der vorderen Stoßstange ein großflächiger Streifschaden vorhanden ist, dürfte sich der Schaden an dem geschädigten Fahrzeug möglicherweise an der hinteren Stoßstange links befinden. Verkehrsteilnehmer mit einem weißen PKW, die am gestrigen Tag im Gebiet Vogelgesang geparkt haben und in der Zwischenzeit einen entsprechenden Schaden an ihrem Fahrzeug festgestellt haben oder Zeugen, die nähere Angaben zu dem Unfall machen können, werden gebeten, sich umgehend mit der PI Speyer in Verbindung zu setzen.

