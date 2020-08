Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Frankenthal (Pfalz) - Geldbeuteldiebstahl

Frankenthal (Pfalz) (ots)

Eine 85-Jährige kaufte am gestrigen Tag in einem Drogeriegeschäft in der Wormser Straße ein und verstaufte anschließend ihre Einkäufe in ihrem mitgeführten Rollator. Dabei ließ sie für wenige Augenblicke ihre Geldbörse unbeaufsichtigt auf der Kassenablage liegen. Diesen Moment nutzte eine bislang noch unbekannte Täterin direkt aus und entwendete die Geldbörse mit 140 EUR Bargeld. Die Täterin wurde wie folgt beschrieben: Ca. 60 Jahre alt, blond-weiße Haare, schwarzes Oberteil, dunkle Leggins mit Blumenmuster, rote Handtasche. Wer kann Hinweise zu dieser Person geben?

