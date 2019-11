Polizei Coesfeld

POL-COE: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Coesfeld (ots)

Am 31.10.19, 22.10 Uhr, befuhr ein 18jähriger Mann aus Nottuln mit seinem PKW die Appelhülsener Str. aus Richtung Appelhülsen in Richtung Nottuln. Aufgrund überhöhter Geschwindigkeit konnte er im Bereich einer Kurve das Fahrzeug nicht mehr kontrollieren, geriet in den Gegenverkehr und kollidierte dort mit dem PKW eines 23jährigen Mannes aus Altenberge. Im Fahrzeug des UB01 befanden sind noch zwei 18jährige Frauen aus Nottuln und zwei 18jährige Männer aus Münster, wobei die beiden Frauen und ein Mann verletzt wurden. Der Unfallverursacher erlitt einen Schock und ein Mann blieb unverletzt. Im Fahrzeug des UB02 befanden sich neben einem 72jährigen Mann aus Altenberge noch eine schwangere 22jährige Frau mit ihrem 3jährigen Sohn aus Wilhelmshaven. In diesem Fahrzeug wurden alle Insassen verletzt und ins Krankenhaus nach Coesfeld gebracht. Der Sachschaden beträgt ca. 23.000,- EUR. Die Appelhülsener Str. war für ca. 45 Minuten voll gesperrt.

