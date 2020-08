POL-PDLU: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Polizeidirektion Ludwigshafen

Am Freitagabend, dem 07.08.2020, kam es in der Bleichstraße gegen 22.45 Uhr zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Fahrradfahrer zu Fall kam und leicht verletzt wurde. Hinsichtlich des genauen Unfallherganges machte der Radfahrer widersprüchliche Angaben, weshalb dieser nicht abschließend geklärt werden konnte. Da bei dem Mann ein Atemalkoholwert von 2,15 Promille festgestellt werden konnte, wurde ihm eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren eingeleitet. Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben oder Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich an die Polizei Schifferstadt zu wenden. Tel. 06235 / 495-0 oder per Mail an pischifferstadt@polizei.rlp.de.

