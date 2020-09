Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Straßenverkehrsgefährdung

Einbeck (ots)

Einbeck(pap) Eine Frau aus Stadoldendorf hat bei der Polizei Einbeck Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs erstattet. Die 52 - jährige befuhr am Dienstag, 01.09.2020, gegen 16.40 Uhr mit ihrem Pkw die Bundesstraße 3 von Northeim kommend in Richtung Alfeld. Als sie über die Talbrücke Salzderhelden gefahren war und die Abfahrt passierte, wurde sie von einem Pkw, der auf die B 3 auffahren wollte noch auf dem Beschleunigungsstreifen verbotswidrig rechts überholt. Dieser Pkw wollte unbedingt noch vor ihr auf die Bundesstraße gelangen und fuhr dementsprechend schnell. Die Frau musste ihrerseits ihr Fahrzeug sehr stark abbremsen, damit es nicht zu einem Zusammenstoß kommt. Die Ermittlungen in Bezug des anderen pkw-fahrers wurden aufgenommen.

