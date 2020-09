Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Unfallflucht

Grauer VW Golf beschädigt

Geldern (ots)

Am Sonntagvormittag (6. September 2020) zwischen 07:00 und 11:45 Uhr beschädigte ein unbekannter Autofahrer einen grauen VW Golf, der in einer Parkbucht am Fahrbahnrand der Gelderstraße abgestellt war. Als der Besitzer zu seinem Wagen zurückkehrte, entdeckte er Kratzer hinten rechts an der Heckschürze. Der Verursacher hatte jedoch keine Infos zu seiner Person hinterlassen. Hinweise nimmt die Polizei Geldern unter 02831 1250 entgegen. (cs)

