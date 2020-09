Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Diebestour durch Kleingartenanlage

Zeugen gesucht

Emmerich (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag (7. September 2020) haben unbekannte Täter sich auf Diebestour durch eine Kleingartenanlage an der Speelberger Straße begeben. Dabei richteten sie auch erheblichen Sachschaden an: An insgesamt 23 Gartenhütten oder Geräteschuppen brachen die Unbekannten gewaltsam Türen oder Fenster auf oder versuchten dies zumindest. Schafften die Täter es in das Innere der Hütten, dann durchwühlten sie Regale und Schränke. Zu den Beutestücken zählen Gartengeräte, Werkzeuge, Fernseher und Angelzubehör. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen geben können, melden sich bitte bei der Kripo Emmerich unter 02822 7830. (cs)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve

Pressestelle Polizei Kleve

Telefon: 02821 504 1111

E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de

https://kleve.polizei.nrw/



Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Twitter:

https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle



https://twitter.com/polizei_nrw_kle

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell