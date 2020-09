Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Unbekannter bestiehlt 18-Jährigen und droht Schläge an

Geldern (ots)

Am Montag (9. September 2020) gegen kurz vor 16:00 Uhr wurde ein 18-Jähriger aus Straelen in einem Wartehäuschen am Busbahnhof von einem unbekannten Mann angesprochen und um Geld gebeten. Als der 18-Jährige dem Mann einen Euro gab, fragte der Unbekannte, ob er fünf Euro in Münzgeld gegen einen Schein wechseln könne. Letztlich nahm er den Schein des 18-Jährigen entgegen, behielt aber auch das Kleingeld und drohte dem Geschädigten Schläge an, wenn er jetzt was sagen würde. Dann lief der Unbekannte in Richtung Innenstadt davon. Der 18-Jährige beschreibt den Täter als etwa zwischen 20 und 30 Jahre alt, mit einer dicklichen Statur. Der Mann hatte schwarze, kurze Haare, einen Dreitagebart und einen dunkleren Teint. Er hatte ein gepflegtes Äußeres und war mit einem braunen T-Shirt, einer braunen, kurzen Hose und einer ebenfalls braunen Cap, deren Schirm nach hinten gedreht war, bekleidet. Zudem trug er eine braune Bauchtasche. Hinweise zur Person nimmt die Kripo Geldern unter 02831 1250 entgegen (cs).

