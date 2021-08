Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Briefkasten von Kirche aufgebrochen - Katalysator gestohlen - Einbruch in Keller

Fulda (ots)

Briefkasten von Kirche aufgebrochen

Petersberg - Unbekannte brachen in der Zeit von Dienstagnachmittag (03.08.) bis Donnerstagmorgen (05.08.) den Briefkasten der evangelischen Kirche in der Straße "An St. Johann" auf und entwendeten eine dunkelblaue Mappe mit diversen Unterlagen. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit noch nicht bekannt. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Katalysator gestohlen

Fulda - Unbekannte entwendeten in der Nacht zu Mittwoch (25.08.) den Katalysator eines blauen VW Golf. Das Fahrzeug stand zur Tatzeit auf einem Parkplatz in der Straße "Am Bahnhof". Der Wert des Diebesguts beträgt circa 500 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Keller

Fulda - Ein Kellerraum in der Leipziger Straße wurde in der Zeit von Freitag (30.07.) bis Dienstag (03.08.) Ziel unbekannter Täter. Auf bis dato unbekanntem Weg gelangten die Täter in das Treppenhaus des Mehrfamilienhauses. Anschließend begaben sich die Unbekannten in den Keller und brachen dort das Vorhängeschloss eines Kellerraums auf. Danach flüchteten die Einbrecher ohne Diebesgut in unbekannte Richtung. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 15 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sandra Hanke, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell