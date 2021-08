Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Unfall mit mehreren Fahrzeugen - Erstmeldung -

Fulda (ots)

Gegen 04:00 Uhr (06.08.) ereignete sich in Fulda ein Unfall mit hohem Sachschaden. Nach ersten Erkenntnissen befuhr eine 18-jährige Fahrzeugführerin aus Großenlüder die Von-Schildeck-Straße und verlor in Höhe "Am Hirtshain" die Kontrolle über ihren PKW VW Fox. Hierbei fuhr sie auf eine Reihe parkende PKW auf und beschädigte nach derzeitigem Stand mindestens drei Fahrzeuge. Hierbei entstand hoher Sachschaden. Nach ersten Erkenntnissen wurde niemand verletzt. Da bei der Fahrzeugführerin der Verdacht auf Fahruntüchtigkeit bestand, wurde eine Blutentnahme angeordnet. Derzeit untersuchen Polizeibeamte noch den Unfallort und begleiten die Bergung der beschädigten Fahrzeuge. Über die Höhe des Sachschadens und ob im Vorfeld noch weitere Fahrzeuge beschädigte wurden, können zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Angaben gemacht werden.

Braun, PHK - Führungs- und Lagedienst PP Osthessen

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell