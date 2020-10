Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Eicklingen - Unfallflucht auf Netto-Parkplatz

Celle (ots)

Am Montagmittag (12.10.2020) in der Zeit zwischen 12.00 und 12.30 Uhr kam es auf dem Netto-Parkplatz an der Braunschweiger Straße zu einem Verkehrsunfall mit Flucht. Der Geschädigte hatte seinen blauen Ford Focus dort geparkt und war einkaufen gegangen. Als er eine halbe Stunde später zurückkam, fand er an der Fahrerseite und am Kotflügel frische, teils 70 cm lange Lackkratzer mit weißem Fremdlack vor. Der unbekannte Verursacher war mittlerweile vom Unfallort geflüchtet. Hinweise von Zeugen nimmt die Polizei Wathlingen entgegen unter Telefon 05144/49546-0.

