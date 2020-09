Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Warstein - Fenster stand auf Kipp

Warstein (ots)

Ob ein Einbrecher in der Nacht auf Donnerstag (24. September) durch ein auf Kipp stehendes Fenster in eine Wohnung an der Hauptstraße eindrang, konnte bislang noch nicht zweifelsfrei verifiziert werden. Klar ist aber, dass aus der Wohnung unter anderem eine kleine Menge Bargeld, zwei X-Box-Controller und eine EC-Karte entwendet wurden. Der Bewohner war in der Tatnacht nicht zuhause. Zeugen werden gebeten sich unter der Telefonnummer 02902-91000 bei der Kriminalpolizei zu melden. (reh)

