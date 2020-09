Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Werl - Klimafreundicher Radverkehr

Werl (ots)

Unter dem Motto "Klimafreundlicher Radverkehr" findet am Freitag (25. September) eine Demo in Werl statt. Die Demonstration beginnt um 16 Uhr am Werler Bahnhof. Die Teilnehmer beabsichtigen mit Fahrrädern über die Ortsteile Westönnen, Büderich, Holtum, Budberg, Sönnern und das Werler Stadtgebiet bis zur Abschlusskundgebung am Marktplatz zu fahren. Verkehrsteilnehmer müssen sich hierbei auf Verkehrsstörungen einstellen. (reh)

