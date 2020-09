Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Werl - Motorrad mit Platten entwendet

Werl (ots)

Wer stiehlt denn ein Motorrad mit einem Platten? Diese Frage stellt sich seit gestern die Kriminalpolizei in Werl. Am Mittwoch (23. September) befuhr ein Motorradfahrer mit seinem Gefährt den Haarweg. Um 11.55 Uhr stellte er fest, dass sein Zweirad im Vorderreifen Luft verlor. Er parkte sein Gefährt an der B 63 zur Anschlussstelle Wickede (A445) und holte einen Anhänger zum Abtransport. Bei seiner Rückkehr, gegen 21.45 Uhr, war das Motorrad, eine orangefarbene KTM 950 Superenduro (BO-SE34) nicht mehr vor Ort. Zeugen, die Hinweise auf den Verbleib der KTM geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 02922-91000 zu melden. (reh)

