Polizei Mettmann

POL-ME: Bei Trunkenheitsfahrt mit dem E-Bike gestürzt - Velbert - 2009102

Mettmann (ots)

Am Donnerstagabend des 17.09.2020, gegen 19.05 Uhr, befuhr ein 49-jähriger Mann aus Velbert-Neviges, auf einem silbergrauen E-Bike der Marke Focus, die innerörtliche Straße Am Rosenhügel im Velberter Ortsteil Neviges, aus Richtung Ringstraße kommend, in Fahrtrichtung Siebeneicker Straße. In Höhe der Hausnummer 1-7 wollte er von der leicht abschüssigen Fahrbahn auf den linksseitig gelegenen Gehweg wechseln und dazu dort den abgesenkten Bordstein in Höhe der Ein- und Ausfahrt eines dortigen Firmenparkplatzes nutzen. Hierbei verfehlte er dann aber den abgesenkten Teil des Bordsteins um wenige Zentimeter und prallte mit dem Vorderrad seines Velos gegen die normalhohe Bordsteinkante. Deshalb verlor er die Kontrolle über das E-Bike. Der 49-Jährige stürzte auf den Gehweg und verletzte sich dabei so schwer, dass ihn ein angeforderter Rettungswagen in ein örtliches Krankenhaus bringen musste, wo der Patient zur stationären ärztlichen Behandlung verblieb.

Bei der polizeilichen Unfallaufnahme und ersten Befragung des Fahrradfahrers stellte die Polizei deutlichen Alkoholgeruch in der Atemluft des Nevigesers fest. Ein deshalb im Krankenhaus durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von rund 1,4 Promille (0,7 mg/l). Daraufhin wurde ein Strafverfahren wegen einer Trunkenheitsfahrt gegen den 49-Jährigen eingeleitet. Am Fahrrad des Beschuldigten entstand beim Sturz kein erkennbarer Sachschaden.

