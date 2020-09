Polizei Mettmann

POL-ME: Laubhaufen in Brand gesetzt - die Polizei ermittelt - Langenfeld - 2009101

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

Am Donnerstagnachmittag (17. September 2020) hat vermutlich eine Gruppe Jugendlicher auf einem Schulhof an der Fröbelstraße in Langenfeld einen Laubhaufen mit einem Feuerwerkskörper in Brand gesetzt. Dank eines schnellen Eingreifens des Schulleiters konnte das Feuer mit einem Feuerlöscher unter Kontrolle und von der Feuerwehr vollständig gelöscht werden. Die Polizei hat ein Strafverfahren eingeleitet und bittet um Zeugenhinweise.

Das war passiert:

Gegen 17:00 Uhr beobachtete ein aufmerksamer Zeuge eine Gruppe Jugendlicher, die sich - nach einem lauten Knall - zügig von einem Schulhof an der Fröbelstraße in unbekannte Richtung entfernten. Auf dem Schulhof hatte ein Laubhaufen Feuer gefangen, nachdem augenscheinlich zuvor darin ein Feuerwerkskörper entzündet worden war.

Dank des schnellen Eingreifens des Schulleiters konnte verhindert werden, dass der gesamte Laubhaufen in Brand geriet und ein größerer Schaden auf dem Schulgelände entstehen konnte. Durch die herbeigerufene Feuerwehr wurde der Brand schließlich vollständig gelöscht.

Die Polizei leitete ein Strafverfahren ein und die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Zeugen, die die Jugendlichen bei der Tat beobachtet haben und sachdienliche Angaben tätigen können, werden gebeten, sich jederzeit mit der Polizei Langenfeld, Telefon 02173 / 288 6310, in Verbindung zu setzen.

Rückfragen von Medienvertretern/Journalisten bitte an:

Kreispolizeibehörde Mettmann

- Polizeipressestelle -

Adalbert-Bach-Platz 1

40822 Mettmann



Telefon: 02104 / 982-1010

Telefax: 02104 / 982-1028



E-Mail: pressestelle.mettmann@polizei.nrw.de



Homepage: https://mettmann.polizei.nrw/

Facebook: http://www.facebook.com/Polizei.NRW.ME

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_me

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell