Polizei Mettmann

POL-ME: Zehnjähriger bei Verkehrsunfall schwer verletzt - Haan - 2009098

Mettmann (ots)

Am Mittwoch (16. September 2020) ist bei einem Verkehrsunfall an der Ecke Drosselweg / Starenweg in Haan ein zehn Jahre alter Junge aus Haan schwer verletzt worden. Der Junge war auf seinem Fahrrad unterwegs, als er von einem Auto erfasst wurde.

Das war nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen passiert:

Gegen 13:15 Uhr fuhr der Junge mit seinem Rad über den Gehweg am Drosselweg. Zur gleichen Zeit bog ein 37 Jahre alter Mann aus Haan mit seinem Hyundai mit Schrittgeschwindigkeit in den Drosselweg ein. Der Junge wollte anhalten, um nach dem Auto die Straße zu überqueren. Dies funktionierte allerdings nicht, da die Bremsen an seinem Fahrrad defekt waren. So prallte der Junge in den hinteren Bereich des Autos und stürzte zu Boden, wobei er schwer verletzt wurde.

Ein Rettungswagen brachte den Zehnjährigen daraufhin zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro.

