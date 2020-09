Polizei Mettmann

POL-ME: Nach Brandlegung - 50-Jähriger in Gewahrsam genommen - Wülfrath - 2009096

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

Ein 50-jähriger Mann beschädigte am Mittwochabend (16. September 2020) ein Wartehäuschen und eine Grünfläche an der Flandersbacher Straße in Wülfrath, indem er es mit Kleidungsstücken in Brand setzte. Zeugen hatten die Feuerwehr informiert und den Mann wiedererkannt, als er in Tatortnähe von der Polizei aufgegriffen und in Gewahrsam genommen werden konnte.

Das war passiert:

Gegen 18:05 Uhr wurde eine Streifenwagenbesatzung auf einen Brand in einem Wartehäuschen an der Flandersbacher Straße aufmerksam. Nicht nur das Häuschen, auch die dahinter befindliche Grünfläche hatte Feuer gefangen und zu einer starken Rauchentwicklung geführt, so dass die Flandersbacher Straße komplett verqualmt war. Die Beamten führten erste Löschmaßnahmen mit einem Feuerlöscher durch, bis die zügig eingetroffene Feuerwehr den Brand vollständig unter Kontrolle bringen konnte.

Im Rahmen der Tatortaufnahme wurden die eingesetzten Polizeibeamten von mehreren aufmerksamen Zeugen auf den vermeintlichen Verursacher aufmerksam gemacht. Hierbei handelte es sich um einen 50-jährigen Mann, welcher sich auf der Flandersbacher Straße zu Fuß in Richtung Rohdenhauser Straße entfernt hatte. Die Beamten stellten bei dem zeitlich und örtlich nicht orientierten Mann, der bei einem noch vor Ort durchgeführten Atemalkoholtest einen Wert von 1,4 Promille (0,7 mg/l) aufwies, ein Feuerzeug sicher und nahmen ihn zunächst in Gewahrsam.

Die Beamten brachten den obdachlosen Mann auf die Wache, wo er zur Ausnüchterung und zur Verhinderung weiterer Straftaten bis zum Morgen verblieb. Dort ergaben weitere Ermittlungen, dass der 50-Jährige bereits in der Nacht zu Mittwoch (16. September 2020) wegen einer Brandserie in Velbert vorläufig festgenommen worden war (siehe ots-Nr.: 2009090, Link: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43777/4708372). Nach Abschluss erster kriminalpolizeilicher Ermittlungen war er gestern auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wieder auf freien Fuß gesetzt worden.

Aufgrund der erneuten Brandlegung regte die Polizei nun eine ärztliche Begutachtung des Mannes an. Eine akute Einweisung nach dem Psychisch-Krankengesetz wurde jedoch von ärztlicher Seite abgelehnt. Daher wurde der 50-Jährige am heutigen Morgen aus dem Polizeigewahrsam entlassen. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Rückfragen von Medienvertretern/Journalisten bitte an:

Kreispolizeibehörde Mettmann

- Polizeipressestelle -

Adalbert-Bach-Platz 1

40822 Mettmann



Telefon: 02104 / 982-1010

Telefax: 02104 / 982-1028



E-Mail: pressestelle.mettmann@polizei.nrw.de



Homepage: https://mettmann.polizei.nrw/

Facebook: http://www.facebook.com/Polizei.NRW.ME

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_me

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell