Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Täter nach Einbruchsversuch festgenommen

Nienburg (ots)

Am 14.01.2020 kam es in Nienburg Am Riedekamp zu einem versuchten Tageswohnungseinbruch. Gegen 17:30 Uhr wurde der Dienststelle telefonisch mitgeteilt, dass ein junger Mann durch verschiedene Gärten rennen würde. Sofort wurden durch die Polizei in Nienburg Einsatzfahrzeuge entsendet. Der Hinweisgeber konnte den eingesetzten Beamten eine Videosequenz einer Überwachungskamera zeigen, auf der die Beamten den amtsbekannten 19-jährigen Nienburger erkannten. Während dieser Inaugenscheinnahme wurde durch eine Geschädigte der Dienststelle telefonisch mitgeteilt, dass sie einen Einbruch in ihr Einfamilienhaus feststellen musste. Eine Fensterscheibe sei eingeschlagen und Räumlichkeiten durchsucht worden. Diebesgut konnte zu diesem Zeitpunkt nicht genannt werden. Der gemeldete Tatort und der betroffene Garten lagen in unmittelbarer örtlicher Nähe, so dass die eingesetzten Beamten davon ausgehen konnten, dass der Mann auf der Videosequenz mit der Tat in den Nachbarschaft im Zusammenhang stehen könnte. Da am Tatort Blutspuren gesichert wurden, musste davon ausgegangen werden, dass sich der Täter bei Tatausführung verletzt hatte. Im Rahmen der Nahbereichsfahndung konnte später der mutmaßliche Täter an einer Hand blutend durch Polizeibeamte der PI Nienburg / Schaumburg festgestellt und widerstandlos festgenommen werden. Nach Durchführung aller polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann am selben Abend aus dem polizeilichen Gewahrsam entlassen.

