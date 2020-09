Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Unbekannte schlagen Mann - Polizei sucht Zeugen

Lippstadt (ots)

Ein 63-jähriger Mann wollte am Dienstag (22. September), gegen 21 Uhr, in ein Haus an der Blumenstraße hineingehen. Plötzlich wurde er von zwei Männern festgehalten und ein Dritter schlug ihn mit der Faust in sein Gesicht. Anschließend flüchtete das Trio in Richtung Stadtmitte. Beschreibung der Täter:

Schläger - Circa 190 cm groß - Trug eine grüne Jacke, ein blaues T-Shirt und einen blauen Mund-Nasen-Schutz

Beiden weiteren Tatverdächtigen - Circa 170 cm groß - Trugen beide einen schwarzen Mund-Nasen-Schutz

Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, die Hinweise auf die Tat oder die Täter geben können, sich unter der Telefonnummer 02941-91000 zu melden. (reh)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest

Pressestelle Polizei Soest

Telefon: 02921 - 9100 5300

E-Mail: pressestelle.soest@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell