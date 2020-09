Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Beim Abbiegen Auto übersehen

Lippstadt (ots)

Am Mittwoch (23. September), gegen 13.10 Uhr, befuhr ein 81-jähriger Lippstädter mit seinem Fahrrad den Radweg der Hansastraße in Richtung Koggenweg. Als er nach links abbiegen wollte und hierbei die Straße überqueren wollte, übersah er eine 46-jährige Lippstädterin, die mit ihrem Wagen in die gleiche Richtung fuhr. Der 81-Jährige touchierte das Auto an der Seite und kam zu Fall. Er wurde zur weiteren Untersuchung leicht verletzt mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Durch den Unfall entstand lediglich geringer Sachschaden. (reh

