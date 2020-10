Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Brand eines Geräteschuppen

Celle / OT Vorwerk (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag, war es gegen 01:20 Uhr zu einem Vollbrand eines 12 qm großen Geräteschuppen mit Unterstand gekommen, der sich auf dem Gelände der Kindertagesstätte im Bosteler Weg befunden hatte. Die Schadenssumme wird hier auf ca. 10.000 Euro geschätzt. Die FF Celle konnte ein überschlagen der Flammen auf die angrenzende KiTa verhindern. Gleichwohl ist es zu Hitzeschäden an dem Hauptgebäude gekommen.

Zu ermitteln ist in diesem Zusammenhang noch, ob der Vollbrand mit den Sachbeschädigungen an den sieben PKW in Verbindung zu bringen ist.

Auch hier werden Anwohner gebeten, sich bei der Polizei Celle zu melden, sollten sie in der Nacht etwas verdächtiges beobachtet haben. Tel. 2770.

