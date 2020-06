Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell) Verkehrsunfallflucht durch betrunkenen Rollerfahrer ohne Fahrerlaubnis

Radolfzell (ots)

Ein Verkehrsunfall zwischen einem Roller und einem Pkw hat sich am Samstagmittag an der Einmündung der Haselbrunnstraße zur Friedhofstraße ereignet. Eine 25-jährige BMW-Fahrerin hielt gegen 13:35 Uhr verkehrsbedingt an einer roten Ampel an, als ein 18-jähriger Rollerfahrer auf den Pkw auffuhr und zu Sturz kam. Nachdem sich die Unfallbeteiligten kurz unterhielten und darauf verständigten die Unfallstelle zu räumen, flüchtete der 18-Jährige plötzlich mit seinem Roller in Richtung Mezgerwaidring. Durch Fahndungsmaßnahem der Polizeibeamten aus Radolfzell konnte der betreffende Roller versteckt hinter einer Garage im Mezgerwaidring aufgefunden werden. Ermittlungen führten zum 18-jährigen Unfallverursacher, welcher die Fahrt schließlich einräumte. Da beim Rollerfahrer deutlicher Alkoholgeruch festgestellt werden konnte, wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser zeigte einen Wert von knapp über 2,5 Promille an, so dass die Entnahme einer Blutprobe angeordnet wurde. Da der 18-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist, muss er sich neben Straßenverkehrsgefährdung und unerlaubtem Entfernen von der Unfallstelle auch wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis verantworten. Der Rollerfahrer blieb unverletzt. Am BMW entstand Sachschaden in Höhe von etwa 150 Euro.

