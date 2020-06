Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Zwei Fensterscheiben eingeschlagen (02.06.2020)

Konstanz (ots)

Unbekannter Täter schlug am heutigen Dienstag im Zeitraum von 00.30 Uhr bis 09.00 Uhr zwei Kellerfenster in der Straße "Websteig" ein Durch ein Loch in der Scheibe entriegelte der Täter das Fenster, ob er jedoch in das Objekt stieg ist unbekannt da nichts entwendet wurde. Personen, die zur fraglichen Zeit Verdächtiges beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Konstanz, Tel. 07531/995-0, in Verbindung zu setzen.

