Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Fluorn-Winzeln, L 422) Kontrolle über Motorrad verloren - Biker bei Unfall leicht verletzt

Fluorn-Winzeln, L 422 (ots)

Leichte Verletzungen hat sich ein 63-jähriger Motorradfahrer bei einem Unfall zugezogen, der sich am Spätnachmittag des Pfingstmontags, gegen 16.30 Uhr, am Ortsausgang von Winzeln ereignet hat. Der Biker war in einer vierköpfigen Motorradgruppe auf der Landesstraße 422 von Fluron-Winzeln in Richtung Waldmössingen unterwegs. Vermutlich infolge eines Fahrfehlers geriet der 63-Jährige mit einer 1000er Honda am Ortsausgang von Winzeln kurz vor einer kleinen Brücke zu weit nach rechts in den an die Fahrbahn angrenzenden Grünstreifen. Im weiteren Verlauf fuhr der Mann mit dem Motorrad auf das folgende Brückenpodest, schrammte mit dem Motorblock am Brückengeländer entlang und stürzte nach der Brücke neben der Fahrbahn zu Boden. Bei dem Unfall zog sich der 63-Jährige leichte Verletzungen zu und musste mit den eintreffenden Rettungskräften zur weiteren Behandlung in die Helios-Klinik nach Rottweil gebracht werden. An seinem Motorrad entstand rund 3000 Euro Sachschaden.

