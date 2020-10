Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Sachbeschädigungen an mehreren PKW

Celle / OT Vorwerk (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag war es im Ortsteil Vorwerk zu insgesamt sieben Sachbeaschädigungen an abgestellten PKW gekommen. Hier hatten unbekannte Täter an vier PKW jeweils die Außenspiegel abgebrochen und an drei weiteren PKW Reifen zerstochen. Die Spur der Verwüstung zog sich vom Poggenteich über den Weberstieg weiter in den Talweg. Zeugen, denen in der Nacht etwas verdächtiges aufgefallen ist, melden sich bitte bei der Polizei Celle / Tel. 2770. Sachdenssumme ca. ca. 3000 Euro.

