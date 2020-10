Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Celle - Polizei durchsucht Wohnungen und beschlagnahmt Drogen

Celle (ots)

Am Donnerstagvormittag (08.10.2020) vollzogen Polizeibeamte einen richterlichen Durchsuchungsbeschluss für die Wohnung eines 23 Jahre alten Mannes aus Celle. Dem Beschuldigten wird vorgeworfen, Handel mit Betäubungsmitteln betrieben zu haben. Die Durchsuchung der Wohnung führte u.a. zum Auffinden von nicht geringen Mengen verschiedener Betäubungsmittelsubstanzen sowie mutmaßliches Dealgeld in fünfstelliger Höhe. Zeitgleich wurden die Wohnungen zweier weiterer 34 und 40 Jahre alter Beschuldigter im Landkreis Celle durchsucht. Auch hier wurden die Beamten fündig und beschlagnahmten abgeerntetes Cannabis in nicht geringer Menge, 14 Cannabispflanzen sowie eine verbotene Stichwaffe.

