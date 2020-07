Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Ohne Führerschein und unter Drogeneinfluss mit Leihwagen unterwegs

Freiburg (ots)

Mit einem Leihwagen ohne Führerschein und mutmaßlich unter Drogeneinfluss war am Dienstag, 21.07.2020, ein 23 Jahre alter Mann in WT-Tiengen unterwegs. Gegen 19:10 Uhr war er in eine Verkehrskontrolle geraten. Dabei stellte sich heraus, dass der Fahrer keinen Führerschein hatte. Außerdem war ein Drogentest auf THC positiv, weshalb er noch mit zur Blutprobe musste. Die Fahrt machte er in einem angemieteten Fahrzeug. Gegen die 26 Jahre alte Mieterin des Autos wird nun auch ermittelt, da sie dieses dem Mann ohne Führerschein überlassen hatte. Der Schlüssel wurde einbehalten.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Mathias Albicker

Telefon: 07741 8316-201

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell