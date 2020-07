Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Görwihl: Mann mit schweren Kopfverletzungen auf Kreisstraße aufgefunden - Polizei bittet um Hinweise!

Freiburg (ots)

Am Samstagabend, 18.07.2020, ist ein schwerverletzter Mann auf der Kreisstraße 6598 zwischen Vogelbach und Rotzingen gefunden worden. Woher die Verletzungen stammen, ist noch nicht mit Sicherheit geklärt. Gegen 23:30 Uhr waren bei der Polizei mehrere Meldungen von einer blutbeschmierten Person auf der Kreisstraße eingegangen. Die verständigten Rettungskräfte kümmerten sich um den Verletzten, der schwere Kopfverletzungen hatte. Mit einem Rettungshubschrauber kam er in eine Schweizer Klinik, wo er sofort operiert werden musste. Bislang konnte der Verletzte nicht von der Polizei befragt werden. Er konnte zwischenzeitlich als ein 70-jähriger Mann identifiziert werden, der nicht aus hiesigem Bereich kommt. Wie er zur Örtlichkeit kam und welche Bezugspunkte er in den Landkreis Waldshut hat, ist ebenfalls unbekannt. Die Polizei bittet deshalb um sachdienliche Hinweise. Wem ist der Mann aufgefallen, wer kennt den Mann oder wer hat etwas Verdächtiges beobachtet? Der Mann ist ca. 176 cm groß, hat eine normale Statur, graues mittellanges Haar und einen Vollbart. Der Polizeiposten Görwihl nimmt die Hinweise unter der Telefonnummer 07764 932998-0, entgegen.

