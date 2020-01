Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - - Unfall zwischen Radfahrer und Pkw

Lingen (ots)

Gestern kann es gegen 17:00 Uhr auf der Vennestraße in Lingen-Darme zu einem Verkehrsunfall. Dabei befuhr ein Pkw-Fahrerin die Rheiner Straße stadteinwärts. Als sie beabsichtigt nach rechts in die Vennestraße abzubiegen, übersieht sie einen Radfahrer, der in selber Richtung unterwegs war. Es kommt zur Kollision, wobei der Radfahrer leicht verletzt wurde.

